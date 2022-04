Bij een aanrijding op de Europaweg is woensdag rond 12.15 uur een auto die van achteren werd aangereden weggereden van de plaats van het ongeval.

De veroorzaker van de botsing heeft zich netjes bij de politie gemeld. En nu is de politie op zoek naar de onbekende andere partij van dit ongeval. "Herkent u zich zelf of weet u wie bij dit ongeval betrokken was? Neem dan contact met ons op", aldus de politie. Bellen kan naar 0900-88 44.