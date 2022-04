De vaccinatielocatie in het ECC Leiden aan Haagse Schouwweg is op Koningsdag gesloten. Een week later, op Bevrijdingsdag 5 mei, is de locatie wel geopend. Op zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag is de teststraat in Leiden wel geopend van 8.00 tot en met 12.00 uur.

De aangepaste tijden gelden ook voor alle andere test- en vaccinatielocaties in de regio Hollands Midden. Vanaf 25 april zijn de vaccinatielocatie alleen nog open op woensdag, donderdag, vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Op Hemelvaartsdag, 26 mei en maandag Tweede Pinksterdag, 6 juni is de vaccinatielocatie ook gesloten.