Leiden stond in 2020 samen met Tilburg in de finale om de titel 'Beste Binnenstad van Nederland'. Vanwege de coronamaatregelen werd de verkiezing in eerste instantie uitgesteld tot 2021, maar uiteindelijk werd besloten helemaal geen winnaar uit te roepen. Komende zaterdag wordt de finaleplaats van Leiden alsnog gevierd.

Bezoekers aan de binnenstad worden dan getrakteerd op muzikale optredens en een presentje. Ook worden enkele ondernemers in het zonnetje gezet. Het 'feest' vind plaats tijdens de 'Week van de Beste Binnenstad' van 19 tot en met 23 april. De verkiezing 'Beste Binnenstad van Nederland' wordt georganiseerd door Het Platform voor binnenstadmanagement. In 2023 is er weer een nieuwe verkiezing.