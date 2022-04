Mitchell G. die wordt verdacht van een gewelddadige overval op een woning aan het Nico van der Horstpark in Leiden blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de Haagse rechtbank dinsdag bepaald tijdens een inleidende zitting. Dat meldt mediapartner Omroep West. De buit bestond uit een Mercedes, iPhone, PlayStation en een MacBook. De verdachte ontkent zijn betrokkenheid. Hij verklaarde de auto te hebben gekregen.

Op 15 januari van dit jaar werd een 32-jarige man in Leiden door twee mannen in zijn eigen huis naar binnen geduwd en tegen de grond gewerkt. Hij kreeg een zak over zijn hoofd, zijn polsen werden vastgebonden met tie-wraps en hij werd bedreigd met een mesje, zo verklaarde het slachtoffer. Verdachte G. werd een paar uur na de gewelddadige overval op de A10 bij Amsterdam aangehouden in de Mercedes van de Leidenaar. Een tweede verdachte van de overval is nog niet gevonden.

De advocaat van G. vroeg de rechters om hem voorlopig vrij te laten. Volgens de raadsman heeft G. vanaf het begin beweerd dat hij onschuldig is. Ook zou de verklaring van het slachtoffer vol tegenstrijdigheden zitten en heeft verder onderzoek geen sporen naar de dader opgeleverd. Bovendien zijn de gestolen spullen zoek.

Traagheid

De advocaat denkt dat het slachtoffer 'alles uit zijn duim heeft gezogen' omdat hij schulden bij meerdere personen had. De raadsman hekelde het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) dat te traag zou verlopen. Mitchell G. zei dat het 'werkelijke verhaal boven moet komen'. En dat is volgens hem dat hij de Mercedes in Hoofddorp heeft gekregen.

Hij zou niet eens in Leiden zijn geweest. De advocaat beweert dat zijn cliënt zich van geen kwaad bewust was en dat het onwaarschijnlijk is dat dat wél zo was. "Rondrijden in een gestolen auto, dat is toch een kamikazeactie."

Volgens de officier van justitie zijn er voldoende aanwijzingen dat de overval wel degelijk heeft plaatsgevonden en ook dat G. een van de daders is.

"Het verhaal van het slachtoffer is wél geloofwaardig", vindt de aanklaagster. Zij wilde niet dat Mitchell het proces in vrijheid zou mogen afwachten en de rechtbank volgde haar daarin. Het onderzoek naar de overval gaat verder. Een datum voor de volgende zitting is nog niet bekend.