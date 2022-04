De gemeente Leiden heeft een zogenaamde SportBox geplaatst in het Schrijverspark. In de box zitten allerlei sportbenodigdheden zoals ballen, pylons, kettlebells. Met een app kunnen deze gratis worden gebruikt. De gemeente wil met de SportBox sporten in de buitenlucht voor iedereen toegankelijk maken.

Registreren bij de app kost eenmalig 0,50 euro. Daarna kan de SportBox gratis worden geopend. Na het openen hebben gebruikers een uur lang om zich in het zweet te werken daarna moeten de spullen weer ingeleverd zijn. Om te voorkomen dat er materialen verdwijnen worden er foto's gemaakt na het inleveren van spullen. In de app staan ook verschillende bewegingsoefeningen. De gemeente wil graag van gebruikers weten wat de ervaringen zijn met de SportBox. Daarom is er een korte enquêtesamengesteld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente het aanbod van de SportBox verbeteren. De box is in de Schrijverswijk (Bos en Gasthuisdistrict, Zuid-West) geplaatst omdat daar het minst bewogen wordt in Leiden.