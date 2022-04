Liefhebbers van het openluchtzwemmen kunnen dit jaar extra lang gebruikmaken van het buitenbad van zwembad De Vliet. Het bad gaat dit jaar vanaf 23 april, de start van de meivakantie, al open. Het openluchtzwembad van De Zijl opent 30 april de deuren.

Voorheen was het pas vanaf mei mogelijk om te zwemmen in de openluchtzwembaden. Zwembad De Vliet is open tot en met 30 september, in De Zijl kan tot en met 28 augustus worden gezwommen.

De voorverkoop van zomerabonnementen start op dinsdag 19 april. Tot en met 29 april kan een abonnement worden aangeschaft met korting. Daarna geldt de reguliere prijs.