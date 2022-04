Burgemeester Laila Driessen vormt ook de komende jaren een college met drie mannen. Dinsdag worden Herman Romeijn, Daan Binnendijk en Bob Vastenhoud benoemd tijdens een speciale raadsvergadering waar eerst het coalitieakkoord met de gemeenteraad wordt besproken.

Afgelopen donderdagavond stond het coalitieakkoord van LPL, PvdA-GroenLinks en CDA ook al op de agenda tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Daar had de nieuwe coalitie inwoners en organisaties uitgenodigd om op- en aanmerkingen op het akkoord met als titel 'De politieke opdrachten voor een toekomstbestendig Leiderdorp' te komen delen.

Er meldden zich vertegenwoordigers uit de onderwijswereld, de cultuursector en de sport. Ook de omwonenden van Winkelhof kwamen langs. Naast organisaties, kwam er slechts één inwoner aan de drie coalitiepartijen vertellen welke aandachtpunten ze had. Dat was Patricia van Zelm: "Die organisaties komen op voor hun eigen belang, dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil het alleen hebben over het algemeen belang, want ze zaken die ik heb aangekaart spelen in het dorp maar niet voor mijn deur", zei ze na afloop.

Portefeuilleverdeling

De drie wethouders hebben de taken inmiddels verdeeld. Daan Binnendijk (CDA) blijft financiën doen, zorg, Wmo, gezondheid, jeugd en ouderenbeleid, bedrijfsvoering, het Groene Hart en polders. Herman Romeijn (LPL) krijgt onder andere cultuur, onderwijs en ook een stuk van het sociaal domein. Het gaat daarbij om werk en inkomen. Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) gaat zich bezighouden met bouwen en wonen, verkeer en mobiliteit, afval, de energietransitie en participatie.