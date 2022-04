Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt toen deze tegen een openslaand portier van een personenauto aanreed. Dat gebeurde op de Oosterkerkstraat ter hoogte van de Oranjegracht in Leiden. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder twee passagiers liep uitstappen. Na de botsing ging de auto met de drie inzittenden er snel vandoor. Het gaat om een kleine rode auto. De politie is op zoek naar dat voertuig en vraagt getuigen zich te melden.