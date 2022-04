Het Mauritshuis viert dit jaar haar 200-jarig bestaan met de tentoonstelling Bloemen, bloemen en nog meer bloemen! Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten sluit hierbij aan door de passie van de voormalige eigenaren van het kasteel voor bloemen en planten in de vele stijlkamers van het kasteel zichtbaar te maken. Sleutelstad liep een rondje door het kasteel.

In de bibliotheek van Kasteel Duivenvoorde is een opengeslagen boek met in Suriname gemaakte tekeningen van planten te bewonderen van kunstenares Maria Sybilla Merian (1647-1717). Op de opengeslagen bladzijde is een plant te zien die door tot slaaf gemaakten werd gebruikt om abortussen op te wekken. Zo kregen ze geen kinderen die in slavernij zouden opgroeien, aldus de tekst van het boek.

In de porseleinkamer zijn porseleinserviezen, waaronder een kostbaar Meissen servies. Daarnaast is Japans en Chinees lakwerk voorzien van bloemmotieven uitgestald in een nieuwe vitrine. Bloemmotieven zijn ook terug te vinden in een aantal speciaal voor deze expositie tentoongestelde jurken uit de omvangrijke, maar uiterst kwetsbare kledingcollectie van het kasteel.

Mauritshuis

Directeur van Kasteel Duivenvoorde Antoinette van Dorssen is vrolijk: "We gaan weer open. Het publiek kan weer binnenkomen. We hebben de speciale tentoonstelling Bloeiend Duivenvoorde waarbij we aansluiten bij het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis, omdat er een familieband is tussen Duivenvoorde en het Mauritshuis. We hebben dan ook de oudste handgeschreven catalogus van het Mauritshuis in bezit."

De conservator van kasteel Duivenvoorde Simone Nieuwenbroek vult enthousiast aan: "De collectie van Duivenvoorde is enorm divers: alles wat de families Van Wassenaar, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oije hebben achtergelaten. In een rechte lijn van achthonderd jaar zijn zij eigenaren geweest van Kasteel Duivenvoorde. De eerste directeur van het Mauritshuis was Johan Steengracht van Oostcappele en hij was de vader van de negentiende-eeuwse kasteelheer Nicolaas Johan Steengracht."

"De bezoeker krijgt een diverse kijk op de collectie", zegt de conservator. In de kamers van het kasteel zijn familieportretten, jurken, porselein en opengeslagen boeken te zien met bloemmotieven. "In iedere zaal is een nieuw verhaal toegevoegd aan het reguliere verhaal met een bloemig tintje, zoals het verhaal over de tuinbazen op de overloop. Op de gedekte tafels staat porselein met bloemmotieven", aldus Nieuwenbroek.

Blauw behang

Tot voor kort werd de zuidvleugel van het kasteel nog bewoond door een nazaat van de voormalige kasteelheren. De nu vrij gekomen ruimte is deels gebruikt om een museumwinkel in te vestigen. Er kan op het landgoed gemaakte honing worden gekocht. Voor de kleinere kinderen zijn er prins- en prinsesjeskostuums.

Voor een van de kamers van het kasteel kocht kasteelheer Steengracht op een wereldtentoonstelling in Parijs blauw Japans behangpapier voor vijftig gulden met een bamboemotief. De aanschafsprijs klinkt niet hoog, maar in de tweede helft van de 19e eeuw bedroeg een weekloon hooguit enkele guldens. Het motief van het behang is speciaal voor de expositie verweven in een aantal nieuwe souvenirs.

Voor meer informatie over het kasteel en de tentoonstelling kan de nieuwe website van het museum worden geraadpleegd: www.kasteelduivenvoorde.nl.

Het aardige van een bezoek aan Duivenvoorde is dat elke keer weer andere voorwerpen of details opvallen. Het bloemmotief komt ook in de vaste collectie overal terug. De bezoeker kan de vele vertrekken van het kasteel met behulp van de expositie dan ook op een nieuwe, frisse, fleurige wijze ontdekken.