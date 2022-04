Raadsleden van CDA, VVD en PvdA vragen het college om actie te ondernemen in park Cronesteyn. Afgelopen zondag zijn daar opnieuw twee vrouwen aangerand. De partijen vragen om meer veiligheid in en rondom het park.

Op klaarlichte dag werd Sara (niet haar echte naam) door een onbekende man in haar bil geknepen tijdens het skaten in Cronesteyn. Een park waar ze graag komt met haar hond. Ze belde de politie die er direct aankwam. Desondanks werd later die dag nog een andere vrouw aangerand.

Het was niet de eerste keer dat er vrouwen in Cronesteyn zijn aangerand. In november zijn twee vrouwen bij de billen en kruis gegrepen tijdens het hardlopen. Toen ging het ook om een in het zwart geklede wielrenner.

Drie partijen uit de Leidse gemeenteraad trekken nu aan de bel. Ze willen weten wat het stadsbestuur gaat doen om de veiligheid bij Cronesteyn te verbeteren. Daarvoor vragen ze om interventies zoals extra surveillance, betere verlichting en/of tijdelijk cameratoezicht.