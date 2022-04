Het college van burgemeester en wethouders geeft toe dat het verbeteren van de verkeersveiligheid in Leiden-Zuidwest is achtergebleven. Dit komt onder andere door corona en enkele logistieke tegenslagen. Er zijn desalniettemin voor het Kennedyplein, de Churchillaan, de Griegstraat en de Beethovenlaan plannen opgetekend, of in uitvoering, om dit te veranderen.

Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van ex-raadslid Roeland Storm (CDA). Hoewel Storm op een onverkiesbare plek stond van de CDA-lijst, liet het hem onverlet om als laatste politieke wapenfeit de gevaarlijke verkeerssituaties in Leiden Zuidwest aan de kaak te stellen. Eerder gaf Storm aan dat, met name rondom de Apolloschool, er te veel verkeer door elkaar loopt, zoals bussen en winkelpubliek. Andere scholen kennen soortgelijke situaties die naar eigen zeggen ‘verre van ideaal’ zijn. Tot Storm zijn verbazing bleek de Churchillaan wel opnieuw geasfalteerd, maar werd de gevaarlijke situatie met schuine parkeervakken aldaar in stand gehouden.

Vertragingen gooien roet in het eten

Het college snapt de zorgen en ziet de problemen, maar het gebrek aan oplossingen hebben zij vaak niet in de hand. Zo is het college nog niet in contact gekomen met het bestuur van de Apolloschool om te praten over het veiliger maken van de Kennedylaan en het Kennedyplein. Corona speelt een bepalende rol bij de verslapte aandacht voor de verkeerssituatie, gezien de grote leerachterstanden die nu de boventoon voeren als het om onderwijs gaat. In de beantwoording gaat het college in op de situatie per straat:

Churchillaan & Vijf Meilaan

Het stadsbestuur deelt de ambitie om de schuine parkeervakken bij de Churchillaan te verwijderen, maar was vanuit Stedelijk Beheer genoodzaakt de herasfaltering zo snel mogelijk uit te voeren. Het verwijderen van de schuine parkeervakken volgt in de toekomst.

De acute herasfaltering van de Churchillaan zorgde voor meer problemen, waaronder een vertraagde, grootschalige herinrichting van het kruispunt van de Vijf Meilaan met de Sweelincklaan en Debussystraat. Daarbij speelde ook een uitgestelde oplevering van de fietsstraat Haagweg Zuid en een onverwacht te verleggen datakabel een rol.

Griegstraat, Bachstraat en Beethovenlaan

Voor de Griegstraat, waar het CDA claimt dat er te veel verkeer is en dat men te hard rijdt, ziet het college geen noodzaak tot aanpassing. Het éénrichtingsverkeer in de Bachstraat, een ander struikelblok voor Storm, is een bewuste keuze in het kader van groen- en parkeerbehoud. Dat dit zorgt voor toegenomen snelheden is een ongelukkige bijkomstigheid, wat ook geldt voor een geasfalteerd stuk op de Beethovenlaan: dit asfalt is nog ’te goed’ om al te verwijderen, hoewel het CDA wijst op de verleiding om hier hard op het gas te trappen.

Het college wijst ook nog naar de wijzigingen die wel zijn doorgevoerd, zoals de bredere ruimte voor fietsers op de Rooseveltstraat. De beloofde wijzigingen waar het CDA naar heeft gevraagd en zijn toegezegd, blijken echter nog niet allemaal te zijn uitgevoerd.