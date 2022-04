Een bewoner schrok vrijdagochtend van een ongewenst persoon in zijn woning aan het Essenpark in Leiderdorp. Rond 5.00 uur kwam de bewoner oog in oog te staan met een inbreker. Hierop vluchtte de inbreker in onbekende richting.

De bewoner heeft zelf melding gedaan bij de politie. Die ging in eerste instantie uit van een overval op de woning en rukte met meerdere voertuigen uit. Er is door de politie nog enige tijd gezocht naar de verdachte. Een forensisch opsporingsteam doet onderzoek in de woning. Het is niet bekend of er iets uit het huis is ontvreemd.