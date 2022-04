Op de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Kooilaan in Leiden zijn donderdagmiddag vier auto’s met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding raakte de Willem de Zwijgerlaan in de richting van Leiderdorp gestremd voor het overige verkeer. Enkele betrokken personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Uiteindelijk hoefde niemand vervoerd te worden naar het ziekenhuis.

Vanwege de chaos en omvang van de aanrijding is ook de brandweer gealarmeerd die hand- en spandiensten heeft verleend. Een ambulance met een spoedrit van een ander incident had moeite om tussen al het stilstaande verkeer door te komen.

Verschillende bergers hebben de beschadigde voertuigen weggehaald.

Leiden