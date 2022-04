Het Stadsbouwhuis aan de Langegracht is voor de rest van het jaar omgedoopt tot Stadsbauhaus. De locatie wordt gedeeld met het Circulair Warenhuis, kunstenaars, jonge ondernemers en studentenbewoners. Tot eind van het jaar komt er een toekomstgericht programma in het kader van het partnerschap dat Leiden2022 is aangegaan met 'New European Bauhaus'. Vandaar Stadsbauhaus.

Enkele maanden geleden nam de organisatie achter Leiden2022 haar intrek in het Stadsbouwhuis. Omdat toen nog niet alle coronamaatregelen waren afgeschaft, duurde het tot woensdagmiddag voordat de ruimte officieel in gebruik genomen kon worden.

Directeur Meta Knol van Leiden2022 heette iedereen welkom. Dat deed ze samen met burgemeester Lenferink die ook Voorzitter van de Raad van Toezicht van Leiden 2022 is, chief Roosmarijn van der Velde van het New European Bauhaus bij Leiden2022 en directeur Rutger Bos van het Circulair Warenhuis.

Kruisvlak

Het Stadsbauhaus wordt op doordeweekse dagen opengesteld voor het publiek. Dan is de conceptstore van het Circulair Warenhuis te bezoeken en vinden kleinschalige activiteiten plaats zoals workshops en lezingen op het kruisvlak van kunst, wetenschap en samenleving. "Ook ontwikkelen we allerlei activiteiten samen met degenen die wonen en werken in en aan het Energiepark", vertelt directeur Meta Knol.

Leiden