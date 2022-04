Na enkele jaren is de Paaskermis in Leiden terug van weggeweest. Op het Lammermarktplein is de afgelopen dagen druk gesleuteld aan de attracties om op tijd klaar te zijn voor een mooi paasweekeinde.

Donderdag opende de kermis en het belooft gezellig druk te worden. Na een koude week is het weer omgeslagen en ook voor de komende dagen wordt droog en zonnig lenteweer verwacht.

Leiden