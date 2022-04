Een doneeractie, gestart door omwonenden, moet Mohammed Eminov er zo snel mogelijk weer bovenop krijgen. Vorige week vrijdag werd zijn bakkerij aan het Prins Hendrikplein door een brand verwoest. De oorzaak daarvan was brandstichting.

Bij de winkel van bakkerij Dalí hebben onbekenden in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 april de ruit van de winkeldeur ingegooid en vervolgens brand gesticht. Dat gebeurde rond 0.50 uur. Bovenburen zagen twee in het donker geklede jongemannen wegrennen via de Mauritsstraat.

De volgende morgen kwamen veel buren al naar de bakkerij om Eminov een hart onder de riem te steken. Soraida Ellerbeck van Ommeren doet er nu een schepje bovenop. Ze is een doneeractie begonnen. Doel is om 15.000 euro op te halen om de getroffen ondernemer te helpen zijn zaak weer op te bouwen. Inmiddels hebben ruim vijftig mensen al geld overgemaakt en staat de teller op 1.342 euro.

Centjes

"De beste man is erg aardig, vriendelijk en behulpzaam. Hij had net vier maanden geleden zijn winkel volledig verbouwd en vertelde steeds hoe trots hij was als je een overheerlijke Turkse pizza kwam halen", zegt Soraida.

"Wie doet zo iets? Het is een vraag die bij veel wijkbewoners leeft. Of de eigenaar goed verzekerd is, is nog onduidelijk, maar we willen hem helpen zijn winkel weer op te knappen en hopen met deze crowdfunding aardig wat centjes op te halen." Wie ook iets wil doneren kan dat doen via www.doneeractie.nl/uitgebrande-bakkerij-Dalí-een-hart-onder-de-riem/-62647.

Brief

Van de dader ontbreekt tot op heden elk spoor. De politie is nog bezig met het onderzoek en heeft in de buurt huis-aan-huis een brief verspreid met een getuigenoproep.

