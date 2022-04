De Action-winkel aan de Baanderij in Leiderdorp sluit niet eind mei, zoals woensdag aangekondigd, maar al op 1 mei haar deuren. Dat heeft de winkelketen besloten na berichtgeving van Sleutelstad over de manier waarop Action omgaat met een bevel tot sluiting. Als reden geeft de winkel de aangekondigde verhoging van de dwangsom door de gemeente.

Op dit moment betaalt Action 10.000 euro per week om open te kunnen blijven, nadat een rechter eind vorig jaar oordeelde dat op de Baanderij geen detailhandel is toegestaan. Dat fikse geldbedrag is eigenlijk een dwangmiddel om ervoor te zorgen dat de keten gehoor zou geven aan het bevel tot sluiting door de burgemeester. Action koos er echter voor om open te blijven en dat bedrag dan maar voor lief te nemen.

Dat zit de gemeente Leiderdorp niet lekker en daarom wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuw besluit met een hogere dwangsom. Daarmee zou Action alsnog gedwongen moeten worden om de deuren zo snel mogelijk te sluiten. Vooruitlopend op die verhoging laat een woordvoerder van Action nu weten dat de sluiting met ruim drie weken is vervroegd naar 1 mei.

Langer de tijd geven

Op 30 april opent namelijk een nieuwe vestiging van de keten aan het Kooiplein in Leiden. "Het winkelend publiek heeft de afgelopen maanden meermaals laten blijken dat Action een grote behoefte vervult in Leiderdorp", zegt een woordvoerder van het bedrijf. Het open houden van zowel de oude als nieuwe vestiging was bedoeld om de klanten 'wat langer de gelegenheid te geven geleidelijk over te stappen naar de nieuwe winkel'.

"De gemeente ziet dat anders en daarom zien we nu van dit voornemen af", meldt Action woensdagavond. Aan het einde van zondag 1 mei gaan de deuren op de Baanderij dicht, waarmee een nieuw besluit van de gemeente - dat binnen twee weken werd verwacht - wellicht te laat komt. Als de Action op 1 mei de deuren sluit is in ieder geval al voor zo'n 70.000 euro aan dwangsommen betaald.

Leiden