De Stichting Dodenherdenking Leiden heeft Frits Spits en Jaap de Hoop Scheffer uitgenodigd om te spreken op 4 mei bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Leiden. De Hoop Scheffer is aanwezig bij de herdenking bij Het Haagsche Schouw. Spits spreekt bij de herdenking in de Pieterskerk.

Jaap de Hoop Scheffer is oud-politicus, emeritus hoogleraar, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en Minister van Staat. Hij is de hoofdspreker bij de herdenking van de 51 jonge militairen, die bij het Haagsche Schouw zijn gesneuveld tijdens de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Deze herdenking vond voor het eerst al plaats in 1941. De Hoop Scheffer zal in zijn rede ook op de actualiteit van de NAVO en de oorlog in Oekraïne ingaan. De burgemeesters van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk leggen kransen bij het monument. Band of Liberation verzorgt de muzikale begeleiding. De radiomaker en presentator Frits Spits (Frits Ritmeester) spreekt bij de herdenking in de Pieterskerk. Dat doet Spits mede op basis van zijn eigen Joodse afkomst. Zijn grootouders horen bij de zes miljoen Joden die in concentratiekampen werden vermoord. Frits Spits schreef enkele boeken en werd vorig jaar benoemd tot radioman van de eeuw. Momenteel presenteert hij op NPO Radio 1 op zaterdag het populaire programma De Taalstaat. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Leidse Oost-Europakoor MILA onder leiding van Helga Kruse. Na afloop van de bijeenkomst in de Pieterskerk volgt de Stille Tocht vanaf de kerk naar het Bevrijdingsmonument bij molen De Valk. Daar worden de gebruikelijke twee minuten stilte in acht genomen, waarna politieke en maatschappelijke organisaties en particulieren de gelegenheid hebben om kransen en bloemen te leggen. De muzikale omlijsting bij het monument wordt verzorgd door Podiumorkest K&G 3. De herdenkingen worden ook dit jaar door Sleutelstad live uitgezonden op televisie. Het programma op 4 mei: 15.00 uur Herdenking bij Het Haagsche Schouw

17.00 uur Herdenking bij De Naald in de Kooi

18.30 uur Herdenking Pieterskerk met aansluitend de Stille Tocht

20.00 uur Twee minuten stilte bij het bevrijdingsmonument bij Molen de Valk Sleutelstad TV is te ontvangen via kanaal 46 (Ziggo), kanaal 1421 (KPN) en online.