GroenLinks, D66, PvdA en CDA gaan onder leiding van Gerdo van Grootheest beginnen met gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen. GroenLinkser Van Grootheest is sinds 2017 burgemeester van Culemborg en heeft ja gezegd op de vraag van GroenLinks Leiden om als formateur op te treden. De gesprekken gaan nog deze week van start.

"Van Grootheest is aangesteld als formateur vanwege zijn kwaliteit om te verbinden, zijn analytisch vermogen en zijn vermogen om authentiek en onafhankelijk processen te begeleiden.

Zijn rol als burgemeester en afstand tot Leiden helpt de partijen om met een frisse en open blik de gesprekken te voeren. Daarnaast heeft hij door zijn ruime ervaring met het bestuur in (universiteits)steden een goed beeld van de identiteit van Leiden."

Dat schrijven GroenLinks, D66, PvdA en CDA in een gezamenlijke brief aan de Leidse raad. voordat Van Grootheest burgemeester werd, was hij tussen 2006 en 2010 namens GroenLinks gemeenteraadslid in Maastricht en daarna ruim zeven jaar wethouder in diezelfde stad.

GL, D66, PvdA en CDA hebben aangegeven dat ze ook de andere politieke partijen bij het formatieproces willen betrekken. Dat was vorige week ook al geadviseerd door de informateurs. Die hebben alle partijen ook gevraagd welke onderwerpen ze mee zouden willen geven aan de onderhandelende partijen. Onderwerpen waarover overeenstemming wordt bereikt, kunnen dan ook worden opgenomen in het te sluiten beleidsakkoord. Dat moet er uiterlijk eind mei liggen.