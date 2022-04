Het bestuur stelt niet voornemens te zijn om het contract van de Gemeente Leiden met Eneco Zakelijk B.V. vroegtijdig te ontbinden. Eneco neemt via een dochteronderneming gas af bij Gazprom, een Russisch staatsbedrijf. Ook blijkt het lastig om binnen de huidige regels de afname van Russisch gas te voorkomen.

Dit blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over dit contract. Hoewel zo'n 90 procent van het gas bij Eneco Zakelijk niet uit Rusland wordt afgenomen, ziet de gemeente het liefst dat dit helemaal niet meer gebeurd.

Toch zal een dergelijk besluit moeten komen vanuit de landelijke overheid: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet al opgeroepen om in Europees verband de aanbesteding van Russisch gas tot een minimum te beperken.

Uiteraard ziet het gemeentebestuur met afgrijzen hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. Maar, zo stelt het college, het is niet verstandig om voortijdig een eind te maken aan het contract met Eneco Zakelijk B.V. Dit oorspronkelijk vijfjarige contract loopt tot 31 december 2024 en bij vroegtijdige ontbinding is het risico op schadeclaims groot.

Sancties

Doordat de aanbestedingsnormen het toelaten om gas af te nemen bij Russische bedrijven zoals Gazprom, zijn de mogelijkheden om dit te voorkomen voor de Gemeente Leiden beperkt. Dat moet zij via de VNG regelen. Tevens zorgt tussentijdse gasmenging ervoor dat het onmogelijk is om de exacte herkomst van ál het gas te achterhalen.

Het college geeft wel aan te conformeren aan het landelijke advies om de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen te verlagen. Dit is in het kader van de 'Zet ook de knop om'-campagne. Voor verdere sancties kijkt het college naar de landelijke richtlijnen en beleidsvoering.