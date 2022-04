Met de coronapandemie die voorlopig onder controle lijkt te zijn, is het nu de griep die veel werkgevers kopzorgen geeft. Voor Johan Vriesema, directeur van kinderopvangorganisatie FloreoKids, is de situatie nu zo nijpend dat er een aantal groepen moet worden gesloten.

Voor Vriesema is het ziekteverzuim nu ongekend hoog vertelt hij aan mediapartner Omroep West. “Op dit moment zit 18 procent van de 370 medewerkers thuis. Veel daarvan hebben de griep, slechts twee hebben corona. We hadden wel verwacht dat we wat meer zieken zouden krijgen, maar dit hadden we niet verwacht. Daarnaast kampen we ook nog met het al bestaande personeelstekort.”

Volgens Sandra Strunk van arbodienst ArboConcern ligt het ziekteverzuim nu twee keer zo hoog als normaal. Dat komt vooral doordat de griepperiode samenkomt met het aantal coronagevallen.

“Nu alle coronaregels zijn losgelaten, zie je dat mensen elkaar weer meer opzoeken, ook op het werk. Daarbij kan het zo zijn dat we na twee jaar corona een wat mindere weerstand hebben en we inmiddels ook de hygiënemaatregelen minder goed naleven.”

Enkele groepen moeten sluiten

Voor FloreoKids betekent het hoog aantal zieken dat er in het ergste geval een aantal groepen op de 25 kinderopvangen in de regio rondom Leiden moeten sluiten.

“Op dit moment hebben we vier groepen moeten sluiten. Dat betekent dat we ouders niet kunnen helpen met het opvangen van hun kinderen. In totaal zijn dat nu ongeveer vijftig kinderen. Dat is heel vervelend, maar we kunnen niet anders. Gelukkig is er veel begrip vanuit de ouders.”

FloreoKids kan volgens Vriezema voor die groepen niet meer de kwaliteit bieden die het wil leveren. “Zo is het voor de kinderen erg belangrijk dat er vaste gezichten op hun groep staan. In sommige groepen zijn alle vaste medewerkers ziek. Dan kun je die gestelde kwaliteitseisen niet meer leveren.”

Vriesema ziet op dit moment de piek in het aantal ziektegevallen in zijn bedrijf. Hij hoopt dat het verzuim snel weer zakt. “Ik heb van collega’s in andere delen van het land gehoord dat zij vorige week dit soort aantallen zieken hadden, daar gaat het al langzaam wat beter.”

Hoogtepunt

Of de griepgolf in combinatie met het coronavirus nu zijn hoogtepunt heeft bereikt, durft ArboConcern niet te zeggen. “Normaal gesproken duurt een griepgolf een aantal weken. Meestal als het mooi weer wordt, zien we het ziekteverzuim weer teruglopen. Maar ik durf nog niet aan het najaar te denken, als corona misschien ook wel weer meer opspeelt”, aldus Strunk.

Bij FloreoKids leeft de hoop dat het verzuimpercentage in ieder gevalt daalt tot onder de twaalf procent. “Dan kunnen alle groepen weer open en kunnen we de kinderen en ouders weer de kwaliteit geven die we willen bieden.”