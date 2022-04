Winkelketen Action opent binnenkort een nieuwe winkel aan het Kooiplein in Leiden-Noord. Dat meldt het winkelcentrum. In het pand waar eerder onder meer ALDI en outlet-winkel Prijsmepper hun geluk beproefden, wordt op dit moment druk verbouwd om de komst voor te bereiden. Wanneer de Action haar deuren opent, is nog niet bekend.

Rond het Kooiplein werd al langer gesproken over een komst van de Action naar dit deel van Leiden, maar tot noch toe bleef het altijd bij speculaties en een voor sommigen vurige wens. Nadat eerder supermarkt Tanger, Prijsmepper en ALDI geen blijvende opvolging voor de Albert Heijn konden verzorgen, stond het pand sinds kort voor de vierde keer leeg. Sinds begin deze maand wordt het pand in gereedheid gebracht voor de nieuwe huurder.