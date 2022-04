Cardiologen van het LUMC maken dinsdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur gratis hartfilmpjes op het Stationsplein in Leiden. Aan de LUMC-zijde kunnen voorbijgangers terecht om binnen een minuut een ECG te laten maken. Elke uur neemt een bekende Leidenaar plaats op de doktersstoel.

De actie is een initiatief van Leiden2022. "In het kader van Leiden European City of Science hebben we dagelijks een thema. Dinsdag is dat 'Meten = Weten'. Met kleine elektrische stroompjes wordt de kwaliteit van iemands hartritme opgemeten", vertelt een woordvoerder. De ECG is uitgevonden door Leidenaar Willen Einthoven (1860-1927). Hij ontving een Nobelprijs voor zijn idee. "Dat nog dagelijks, wereldwijd wordt gebruikt."

Om 14.30 uur wordt aan Rijnsburgerweg 23, waar Einthoven woonde, een gedenksteen onthuld. En er wordt een speciale postzegel uitgegeven van Willem Einthoven en Leiden2022.

