Naar aanleiding van de bekladdingen van het regenboogstandbeeld dat sinds half maart op de kruising van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare staat, organiseert ‘Queer Revolution Leiden’ een discussiebijeenkomst in de Vrijplaats Leiden over wat ze ‘regenboogkapitalisme’ noemen.

Queer Revolution Leiden (QRL) organiseerde in september vorig jaar een pride-mars door Leiden. Daarbij werd bewust niet samengewerkt met LHBTIQ+ belangenorganisatie COC Leiden of de gemeente. De gemeente Leiden wordt gezien als een bolwerk van ‘liberaal kapitalistische politici’ en het COC loopt volgens de organisatie aan het handje van diezelfde gemeente en heeft in hun ogen daardoor slechts een symbolische functie.

Een gesprek met de gemeente, voorafgaand aan de pride-mars, was volgens een verklaring van Queer Revolution Leiden, ook geen succes. “Onder de aanwezigen bij onze afspraak met de gemeente bevonden zich het hoofd van de politie (en dan niet de regenboog-klassenverraders van ‘roze in blauw’, maar de voluit homofobe korpschef), en het hoofd van het Centraal Station (omdat “we daar misschien regenboogvlaggen in de winkels kunnen hangen”…). Het werd ons al snel duidelijk dat we niet waren uitgenodigd om met de gemeente te bespreken hoe een pride eruit zou moeten zien, maar dat we daar waren om simpelweg onze zegen te geven aan een neoliberaal pride-feest: de evenementen stonden allemaal in het teken van ‘zichtbaarheid’ en het voorlichten van witte cishetten in Leiden.”

Radicale queer gemeenschap

Het tot twee keer toe bekladden van het standbeeld komt uit de hoek van de radicale queer-gemeenschap. Queer Revolution Leiden zegt zelf niet verantwoordelijk te zijn voor de actie, maar omarmt deze wel. “We zullen ervoor zorgen dat deze actie niet symbolisch blijft: we zullen ervoor zorgen dat er in Leiden een radicale queer gemeenschap kan bestaan. Een gemeenschap die antiracistisch, antikapitalistisch en daadwerkelijk intersectioneel is. Dat is onze belofte.”

In de Vrijplaats wordt, zo belooft QRL, een open discussie gehouden over het standbeeld, de tegenactie en regenboogkapitalisme in Leiden. “Tijdens deze discussie zullen we uitweiden over waarom we deze actie omarmen en zullen we open staan voor iedereen die hun gedachten en gevoelens wil delen.”

