Een supertijd en een Nederlands record voor Nienke Brinkman op de marathon van Rotterdam. De Leiderdorpse marathonsensatie finishte zondag op de Coolsingel een tijd van 2.22.51. Met deze tijd werd ze tweede. "Ik ben superblij."

Brinkman verbeterde het negentien jaar oude marathonrecord van Lornah Kiplagat. Het publiek sleepte de 28-jarige Brinkman tijdens haar tweede marathon erdoorheen. "Ik had het wel zwaar op het einde", vertelt ze voor de camera van de NOS.

Brinkman doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Daarvoor was ze een fanatiek hockeyster. In Zwitserland, waar Brinkman woont en geofysica studeert, heeft ze zich in betrekkelijk korte tijd tot een Nederlandse toploopster ontwikkeld. Ze liep vorig jaar bij haar debuut op de marathon 2.26.34, toen de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete.

Leiden