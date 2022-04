Leiden staat bekend om de vele muurgedichten die er op verschillende plekken in de stad te zien zijn. Maar ook muurschilderingen zijn in opkomst. Donderdag is er een bijgekomen. Aan het Betaplein bij de Lammeschansweg werd een groot werk van Klaas Lageweg gepresenteerd.

De muurschildering heeft de naam 'Drie'. "Dat slaat op meerdere kenmerken van het kunstwerk. Zo is het een alpha-product aan het Betaplein op de muur van de Gamma. In het kunstwerk is onder anderen een uil te zien. Die staat symbool voor de wijsheid. Daarnaast zijn er twee goden van de schoonheid afgebeeld. De Griekse Aphrodite en de Romeinse Venus", vertelt Lageweg.

Het werk is het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente Leiden, het Lucas van Leyden Fonds en Mooiemuur, een organisatie die muurkunst in de openbare ruimte bevordert. Voor de komst van het kunstwerk werd een motie ingediend door Sander van Diepen. Raadslid in de gemeenteraad voor D66.

Beklad

In de nacht voor de presentatie werd het kunstwerk door onbekenden beklad. De organisatoren hebben direct kunstenaar Roy Valk ingeschakeld om de schade te herstellen.

Wethouder Fleur Spijker was aanwezig bij de presentatie van de muurschildering en vertelde dat ze "onthutst" was van de bekladding. Ze hoopt dat er nog meer street-art in de stad zal verschijnen. En dat mensen voortaan "Met hun poten ervan afblijven." Mirjam Flik van Lucas van Leyden meldt dat de bekladding niet getolereerd wordt binnen de kunstscene. Onder het kunstwerk stond onder anderen "LVL" met een hartje. Waarbij LVL staat voor Lucas Van Leyden. Ook "Graffiti vrijplaats" wees erop dat het een gerichte actie is geweest tegen het kunstwerk en de opening.

Klaas Lageweg

De maker van de muurschildering is geboren in Groningen. Sinds 2000 is hij werkzaam als kunstenaar. Over de hele wereld heeft hij gewerkt aan muurschilderingen en exposities. Kenmerkend voor zijn stijl is het gebruik van felle kleuren en het afbeelden van dieren. Zoals ook bij zijn werk in Leiden het geval is.

Leiden