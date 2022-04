Inwoners van Oekraïne worden door Russische soldaten bestolen, verkracht en vermoord. Vrouwen, kinderen en bejaarden verlaten het land inmiddels massaal. Leiden en aanliggende gemeenten vangen een klein aantal van hen op. Leidse studenten brengen op eigen initiatief goederen van Nederland naar Oekraïne en nemen vluchtelingen mee terug.

Student Matthias Knijnenberg uit Leiden reisde met acht medestudenten af naar het oorlogsgebied en keerde vrijdag met achttien vluchtelingen en een hond terug. "Donderdag zijn we vol goede moed vertrokken naar Nederland. De afgelopen dagen hebben we in de Oekraïne geholpen met het leveren van spullen en vluchtelingen geholpen met inladen van hun bagage. Vrijdag worden de vluchtelingen verspreid over heel Nederland."

"Het begon allemaal een paar weken geleden", vertelt Knijnenberg. "Een paar van ons kwamen op het idee hier te gaan helpen. We wilden iets kunnen doen dat verder gaat dan alleen geld inzamelen. Er waren gelukkig twee stichtingen (Fastlane Ukraine en On My Way UA) die ons wilden helpen. En zo is het balletje gaan rollen. We zijn met busjes volgeladen met goederen naar Oekraïne gereden."

Terugreis

"In het grensgebied stond een groot huis. Daar verbleven wij de afgelopen dagen. We hebben er eten en drinken uitgedeeld. Mensen hadden vaak een lange reis achter de rug. De verhalen die je hoort, zijn afschuwelijk en zullen we nooit meer vergeten. Een jongen van achttien was met zijn grootmoeder. Hij mocht Polen niet in, want hij moest vechten. Dat soort verhalen zijn zeer ingrijpend."

Knijnenberg vertelt ook over de terugreis: "We hebben hele verschillende mensen bij ons. Vooral vrouwen en kinderen. De mannen moeten blijven. We hebben zelfs een hond bij ons in de bus. De mensen in Oekraïne zijn zeer dankbaar. We communiceren vooral met gebarentaal. De tranen staan bij hen in de ogen." De meegenomen vluchtelingen worden ondergebracht bij particulieren.

Op de terugweg zette Knijnenberg in Heerenveen een vader van zestig en zijn gehandicapte zoon van achtentwintig af. Ze woonden in het oosten van Oekraïne in een door de Russen volledig platgebombardeerd dorp. "Ze zaten in een schuilkelder toen ze er door Oekraïense soldaten uit werden getrokken met de boodschap: het is nu vertrekken of nooit. Een raket/bom kwam vlakbij tot ontploffing. De gehandicapte zoon spreekt goed Engels. Mogelijk kan hij vertalingswerk doen."

Leiden