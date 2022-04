Een bredere coalitie dan de huidige, zowel getalsmatig als inhoudelijk. Dat is wat het informateurstrio bestaande uit GroenLinksers Rob van Lint en Yvonne van Delft en oud-raadslid Mart Keuning van de ChristenUnie in hun eindrapport adviseren. De vier partijen die daarvoor het beste kunnen gaan samenwerken zijn in hun ogen de drie huidige coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de PvdA, aangevuld met het CDA.

D66 ziet zo'n coalitie eigenlijk niet zitten en wil het CDA eigenlijk inruilen voor de VVD. De informateurs doen een stevig appel op D66 om de gesprekken toch aan te gaan. D66-lijsttrekker Fleur Spijker heeft zojuist laten weten gehoor te zullen geven aan die oproep.

De informateurs stellen ook twee alternatieve coalities voor. Als GroenLinks, D66 en PvdA er met het CDA niet uitkomen, dan wordt in tweede instantie verder gesproken met de VVD. Als ook dat niet lukt, wordt als derde variant geprobeerd een coalitie zonder D66 te vormen. Die zou dan gaan bestaan uit GroenLinks, de PvdA, VVD en CDA.

Leiden