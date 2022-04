In de winkel van een bakkerij aan het Prins Hendrikplein in Leiden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een flinke brand gewoed. Onbekenden hebben de ruit van de winkeldeur ingegooid en vervolgens een vloeistof naar binnen gegoten en in brand gestoken. Voor de deur van de bakkerij werd een jerrycan aangetroffen.

De politie ging rond 0.50 uur af op een inbraakmelding. Bij het zien van de brand zijn de agenten meteen begonnen met blussen, terwijl ondertussen de brandweer werd gealarmeerd. Enkele omliggende woningen zijn enige tijd ontruimd geweest. De brandweer heeft de woningen gecontroleerd, waarna de bewoners weer terug naar binnen mochten.

In oktober werd de bakkerij na een grondige verbouwing nog feestelijk heropend. Door de brand is flinke schade ontstaan. De politie is een onderzoek gestart.

