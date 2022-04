Het informateurstrio dat in Leiden heeft verkend welke partijen het beste met elkaar kunnen gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie heeft de werkzaamheden afgerond. Vrijdagmiddag lichten Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning de resultaten van hun informatiegesprekken toe.

Waarschijnlijk gaan in elk geval de drie huidige collegepartijen met elkaar onderhandelen, eventueel aangevuld met een vierde partij. Die is getalsmatig niet per se nodig. Voor een meerderheid hebben GroenLinks, D66 en de PvdA, ondanks het verlies van D66, nog net voldoende zetels. Namelijk 20 van de 39.

Vanwege de hoeveelheid werk, is het wel nodig dat het nieuwe college naast burgemeester Lenferink weer vijf wethouders krijgt. De andere partijen moeten D66 dan dus opnieuw twee wethouders gunnen, ondanks het verlies van een derde van hun zetels. Het ligt daarom voor de hand dat ook gekeken wordt of een vierde partij kan toetreden. Die kan dan de vijfde wethouder leveren.

Vierde partij

De ChristenUnie komt wellicht in aanmerking. Oud-fractievoorzitter Mart Keuning van die partij is immers een van de informateurs. Ook Studenten voor Leiden zou kunnen. De partij is weliswaar nieuw, maar komt wel met twee zetels in de raad. In andere steden dragen studentenpartijen vaak al vele jaren bestuursverantwoordelijkheid. Bovendien past de SVL programmatisch wel bij de huidige coalitiepartijen.

Invloed in plaats van macht

Qua zetelaantal is ook de Partij voor de Dieren een optie. Die partij is de afgelopen verkiezingen steeds een beetje gegroeid en ook nu kwam er weer een zetel bij. De PvdD steeg van drie naar vier zetels. De partij van fractievoorzitter Martine van Schaik heeft echter geen belangstelling voor een plek in het college. "We willen invloed, geen macht", zei Van Schaik meteen na de verkiezingen al.

Leiderdorp

In de gemeente Leiderdorp is de formatie afgerond. Daar vormen LPL, PvdA-GroenLinks en het CDA de nieuwe coalitie. Ze leveren elk één wethouder.

Oegstgeest

In Oegstgeest zijn donderdag de formatiegesprekken formeel van start gegaan. Onder leiding van de oud-raadsleden Kees Burger en Gerlof Kruidhof, beiden van PrO, gaan Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest de komende weken om tafel voor een programma op hoofdlijnen.

Voorschoten

In Voorschoten wil informateur Arjen Verkaik tijdens de raadsvergadering van 21 april het eindrapport aan te bieden van de informatiefase. Hij kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen de opdracht om met alle fracties in gesprek te gaan. De gesprekken gaan over het verkennen van de mogelijkheden voor een brede coalitie. Hij wilde donderdag nog geen tipje van de sluier oplichten. "De gemeenteraad is mijn baas, die krijgt het als eerste." VVD-voorman Paul de Bruijn zegt goede gesprekken gehad te hebben en verwacht dat er volgende week wel iets op papier zal staan.

Zoeterwoude

Ook in Zoeterwoude is 21 april de dag waarop bekend wordt met welk programma CDA en VVD het dorp de komende jaren willen besturen. Tijdens de gemeenteraad op die datum wordt het nieuwe programma gepresenteerd. Ook de nieuwe wethouders worden dan benoemd en er wordt afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. "Dus zorg dat je erbij bent", zegt VVD-fractievoorzitter Mathieu Paardekooper die overigens ontkent dat hij voor zijn partij ook de wethouderskandidaat is. "Dat komt uit het immer gonzende geruchtencircuit."

Leiden