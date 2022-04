In de Willem Barentszstraat in Leiden is vanmiddag door de harde wind een groot deel van een stenen gevel ingestort. Een personenauto en bestelbusje die voor de gevel geparkeerd stonden, raakten door de vallende bakstenen beschadigd.

De politie heeft een deel van de straat afgezet, omdat een deel van de gevel op instorten staat. Ook de brandweer is aanwezig om de situatie te beoordelen.

Leiden