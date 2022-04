Ervaren hoe het is om dementie te hebben. Dat is het doel van de speciale escaperoom 'De mobiele verwarring'. De escaperoom is gemaakt in een caravan en staat deze week in Leiden.

Het interieur van de caravan ziet eruit als een huiskamer uit de jaren zestig, met vooral bruine kleuren, ouderwets behang en wat schilderijtjes. "Het is de huiskamer van Harry", zegt Anke Ida Markvoort van zorgorganisatie Incluzio tegen mediapartner Omroep West. Harry is een verwarde persoon. Door puzzeltjes op te lossen, leren mensen in de omgeving van iemand met dementie hoe het is om deze ziekte te hebben.

Dat is volgens Markvoort belangrijk, omdat steeds meer mensen dementie krijgen. Zij worden afhankelijk van hun omgeving. "Het is meer dan alleen vergeten", zegt ze. Mensen raken bijvoorbeeld in paniek als ze niet meer weten waar ze bepaalde spullen hebben gelaten. Uit frustratie kunnen ze ook heel boos worden. De omgeving kan een grote rol spelen in het verminderen van die stress.

René Vertegaal is één van de initiatiefnemers van de speciale escaperoom, waarin spelletjes moeten worden gedaan om bepaalde handelingen voor elkaar te krijgen. "Harry weet niet meer hoe de huidige maatschappij werkt", zegt Vertegaal. "In de escaperoom moeten mensen daarom bijvoorbeeld een radio uit de jaren zestig aanzetten."

Bij één van de spelletjes moet je met een ringetje over een staafje, waarbij het ringetje het staafje niet mag raken. Doet je dat wel dan hoor je de stem van Harry die zegt "Ik moet het gras nog maaien", of "Hoe laat komt Piet?" en daarna een vrouwenstem die zegt dat Piet allang dood is. Herkenbare uitspraken van iemand met dementie.

Niet alleen mantelzorgers maar ook mensen uit de zorg kunnen de escaperoom in. Ze hebben dan drie kwartier de tijd om de missie te voltooien. Daarna volgt een nabespreking.

