Met een gemiddelde huurverhoging van 1,2 procent per 1 juli aanstaande blijft De Sleutels ver onder het bedrag dat wettelijk is toegestaan. De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen is door de overheid vastgesteld op 2,3 procent.

"We willen de woningen betaalbaar houden", laat de woningcorporatie uit Leiden weten. De exacte verhoging die individuele huurders moeten gaan betalen, hangt af van de hoogte van de huidige huur in relatie tot de waarde van de woning. Zo'n 10 procent van de huurders gaat 1,4 procent meer betalen, 44 procent krijgt helemaal geen huurverhoging. De huren van parkeerplaatsen en scootmobielruimtes worden door De Sleutels niet verhoogd.

Voor de woningen die de corporatie verhuurd in de vrije sector geldt een huurverhoging van gemiddeld 1,6 procent. Hier wordt bij 30 procent van de huurders geen verhoging doorgevoerd.

Leiden