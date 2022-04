In de nacht van woensdag op donderdag is een bestelbusje van een glazenwassersbedrijf tijdens een achtervolging diverse keren ingereden op politieauto's. Politieagenten hebben daarbij verschillende keren gericht geschoten om het busje tot stilstand te brengen. De bestuurder is daarna te voet gevlucht en is nog altijd spoorloos.

De achtervolging volgde na een melding van mishandeling waar de politie rond middernacht op afging. Op de Abtspoelweg in Oegstgeest reed het busje de eerste keer in op een politiewagen, waarna de politie een aantal schoten heeft gelost. De agenten die in de betrokken politiewagens zaten zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Een stuk verderop, op de Leidsevaart in Sassenheim, reed de bestuurder opnieuw in op een politieauto die daar de weg blokkeerde. Een paar 100 meter verder kwam het busje tot stilstand. De politie is op zoek naar de verdachte. Diens identiteit is bij de politie bekend.

Leiden