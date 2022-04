Het kunstwerk dat half maart is onthuld door COC Leiden is vannacht opnieuw beklad. Twee weken geleden spoten onbekenden leuzen als 'Trans Power' op het standbeeld van de Leidse kunstenaar Koen Hauser. Daarop deed COC Leiden aangifte van vernieling. Nu staat er 'aangifte is geen dialoog' te lezen op de natuurstenen rand rond het plantsoentje waarin het beeld staat.

Bij de eerste bekladding stond onder andere in roze verf de leus 'Queer liberation, not rainbow capitalism'. Dat gaf COC Leiden-voorzitter Debbie Helaha wel een idee uit welke hoek het vandalisme zou kunnen komen. "Er zijn mensen die uitingen zoals een regenboogvlag door een bedrijf of gemeente een vorm van 'pink-washing' of 'rainbow-washing' vinden", aldus Helaha. Dat is een marketingtechniek die niet daadwerkelijk bijdraagt aan de ondersteuning van de LHBTI+ community.

Helaha laat weten op de hoogte te zijn van de nieuwe bekladding, maar wil nog niet reageren. "We hebben nog even geen commentaar."

Leiden