Hoewel er op Koningsdag in principe geen beperkende maatregelen meer zijn voor evenementen, komt er geen groot feestterrein meer op de Nieuwe Rijn. Dat zegt burgemeester Lenferink in het Gesprek met de burgemeester. “We stoppen even met de pontons in de Rijn.”Als alternatief komt er een groot feest op de Lammermarkt en verspreid over de stad kleinschaligere muziek.

Al ruim voor de coronacrisis constateerde de gemeente dat het feestterrein rond de Nieuwe Rijn wel heel erg druk werd. "Je moest dat afschermen met hekken. Dat vinden we sowieso al niet fijn bij dit soort feesten in de stad, maar wanneer het te druk werd kwam er ook druk die hekken om binnen te komen. Dat was eigenlijk niet meer verantwoord", aldus de burgemeester.

Daarop werd besloten om op zoek te gaan naar alternatieven. Afgelopen 3 oktober werd dat voor het eerst geprobeerd met een feest in park Matilo. "Ook door corona hebben we er noodgedwongen voor gekozen om het kleinschaliger te houden en een groot feest buiten de stad te organiseren voor een deel van de doelgroep. Eigenlijk is iedereen dat wel goed bevallen."

'Wel erg stilletjes'

Er is daarom besloten om de pontons ook met Koningsdag niet meer terug te laten keren. "Door het kleinschaliger te houden hoeft de horeca minder te investeren en kom je weer makkelijker uit kosten", redeneert Lenferink die vooral voordelen ziet. "Ik hoop dat dit een voorbeeld kan zijn voor de komende jaren."

Naast een alternatief feest op de Lammermarkt, dat op Koningsnacht de titel Maxima(al) Schuren draagt, hoopt Lenferink vooral op verschillende kleinere podia verspreid door de stad. "Dat mag overigens wel iets meer dan bij de laatste 3 oktober, toen was het op sommige plekken wel erg stilletjes", voegt hij daaraan toe.

Geluidsknoppen

Met het verspreiden van de muziek over de stad zal er wel oog zijn voor tegen elkaar opbiedende podia, zoals dat in de beginjaren van deze eeuw gebeurde. "Dan worden die geluidsknoppen steeds harder gezet en dan is het niet meer vol te houden." Lenferink hoopt dat er op 27 april op verschillende plekken muziek is voor verschillende doelgroepen. "Dan hoop ik dat we een heel mooie Koningsdag krijgen."

Leiden