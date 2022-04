De gemeente Leiden gaat nog deze maand 800 euro uitbetalen aan Leidse huishoudens met een minimuminkomen. Het gaat om geld dat door de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld om huishoudens te compenseren voor de enorme stijging van met name de gasprijzen. De overheid wil op die manier energiearmoede voorkomen.

Hoewel de gemeenten het geld nog niet hebben ontvangen, is de toezegging dat het geld er zeker komt voor het Leidse college voldoende om alvast tot uitbetaling over te gaan. Mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum die al bij de gemeente bekend zijn, krijgen het geld automatisch op hun rekening.

Andere huishoudens die aan de voorwaarden voldoen, maar bijvoorbeeld voor hun inkomen niet afhankelijk zijn van een uitkering zijn niet bekend en moeten het geld zelf aanvragen. Dat kan vanaf 25 april via de website van de gemeente Leiden.

Een derde groep die in speciale gevallen ook in aanmerking komt voor financiële ondersteuning zijn mensen die door omstandigheden nu in de problemen komen door de hoge energierekening. Zij kunnen bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand. Normaal wordt die niet gegeven voor energiekosten, omdat die 'voorzienbaar' zijn. Door de enorme prijsstijgingen vindt de overheid dat nu in bepaalde gevallen uitzonderingen mogelijk zijn.