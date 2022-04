De 3 Octoberhal wordt zo snel mogelijk ingericht als opvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om maximaal honderd mensen waarvan de eersten al in de loop van deze week aankomen in Leiden. Het gaat niet om Oekraïners maar om andere vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben en een asielprocedure in zullen gaan.

"De grote toestroom van mensen heeft tot gevolg dat er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer is", schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden van de sporthal.

"De omstandigheden in die locaties zijn nu zo dat er zelfs geen tijdelijke bedden meer bijgeplaatst kunnen worden. Daarom moeten er op korte termijn tijdelijk tweeduizend opvangplekken worden gevonden in Nederland."

De gemeente stelt de 3 Octoberhal voor maximaal een maand beschikbaar aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de hal worden voorzieningen geplaatst om te overnachten en de vluchtelingen van maaltijden te voorzien. Om overlast te voorkomen, worden er hekken rond de hal gezet en is er beveiliging die dag en nacht aanwezig is.

Meldplicht

De komende maand zijn er ook medewerkers van het COA en het Rode Kruis in de hal aanwezig om mensen te begeleiden, meldt de gemeente. "De vluchtelingen zijn vrij om de hal te verlaten. Er geldt wel een dagelijkse meldplicht op bepaalde momenten."