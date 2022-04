Bewoners van de flat langs de Leidse Agaatlaan in de De Mors hebben vanaf zaterdag tot maandagavond zonder verwarming en warm water gezeten. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Portaal kwam dat door een lekkage in een van de pompen. Het duurde lang voordat de oorzaak gevonden was, omdat het lek op een onzichtbare plek zat.

De flat aan de Agaatlaan is met zo'n 300 meter de langste flat van Leiden met 226 huurwoningen. Daarnaast is de flat de afgelopen jaren voor miljoenen euro's grondig gerenoveerd. Die renovatie moest ook miljoenen aan stookkosten besparen. Volgens Portaal kreeg de flat 'een warme jas'. Afgelopen weekend moesten de bewoners dus zelf die warme jas aantrekken, want de verwarming viel juist uit in een koud weekend waarbij het overdag niet warmer werd dan zeven graden. Op sociale media wordt dan ook flink geklaagd over uit uitvallen van het verwarmingssysteem. "Honderd euro teruggaaf voor het ongenoegen zou ik zeggen", schrijft een bewoner. "Dit kan en mag toch niet terwijl alles net gerenoveerd is." Klachten ingediend

Een aantal bewoners heeft inmiddels een klacht ingediend bij Portaal. "Woongenot is er nu niet, maar wel krom liggen voor die hoge huur hier. Heb net een officiële klacht ingediend bij Portaal."