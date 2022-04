Om de stijgende energiekosten te compenseren, stelt het kabinet eenmalig een tegemoetkoming beschikbaar.

Het kabinet verhoogt de energietoeslag, die bestemd is voor mensen met lagere inkomens, van tweehonderd naar achthonderd euro. Arnold Posthuma, fractievoorzitter van de PvdA Voorschoten, vindt echter dat de uitbetaling van de toeslag in Voorschoten te lang duurt.

De verantwoordelijke wethouder De Bruijn (VVD) wil wachten op een landelijke regeling, maar die is volgens Posthuma al afgekondigd. "Al op 15 maart heeft de minister van armoedebeleid, Carola Schouten, heel duidelijk gezegd dat het Rijk hier garant voor staat en dat gemeenten dus kunnen uitbetalen."

Dat uitbetalen gebeurt in veel gemeenten ook al, bijvoorbeeld in Rotterdam. "Maar ook in kleinere gemeenten. Dat is sociaal en daadkrachtig. En dat mis ik nu in Voorschoten", zegt Posthuma teleurgesteld.

"In Leiden zijn ze bijvoorbeeld al actief begonnen met communiceren dat de toeslag uitbetaald kan worden, maar in Voorschoten blijft het oorverdovend stil", aldus Posthuma. In Voorschoten gaat het volgens de fractievoorzitter om een groep van zo'n vijfhonderd tot negenhonderd mensen die het hard nodig heeft.