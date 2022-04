Een automobilist is er maandagavond laat te voet vandoor gegaan na een aanrijding met een fietser. Daarbij liet hij of zij de auto enkele honderden meters verderop achter op de busbaan. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De aanrijding vond plaats toen de fietser bij de oversteekplaats ter hoogte van Fit For Free de Willem de Zwijgerlaan wilde oversteken. Omstanders hebben zich over het slachtoffer ontfermd tot de hulpdiensten arriveerden. De politie heeft het achtergelaten voertuig in beslag genomen en onderzoekt wie er achter het stuur zat. Het verlaten van de plaats van een ongeval is een misdrijf.