In het Gesprek met de burgemeester spreekt Sleutelstad elke maand met burgemeester Henri Lenferink over Leiden, ontwikkelingen in de stad en de actualiteit.

Deze maand staat voor een groot deel in het teken van de vluchtelingen uit Oekraïne: waar worden ze opgevangen, hoeveel ruimte is er in Leiden en waar houdt de gemeente rekeningen mee? Tegelijkertijd bereidt Lenferink zich ook voor op de gevolgen van de oorlog, zoals een tekort aan gas en maatschappelijke ontwrichting.

Ook gaat het in dit gesprek over de onenigheid tussen de gemeente en de aannemer die het stadhuis verbouwt: waarom lukt het niet om op tijd klaar te zijn en wordt het project weer duurder? Mondt dit uit in een juridisch getouwtrek? En aan het einde van de maand staat Koningsdag voor de deur. Kan er weer worden gefeest?

Het Gesprek met de burgemeester vindt elke eerste maandag van de maand om 19.00 uur plaats in het radioprogramma Politiek071 en wordt in de week daarna herhaald op Sleutelstad TV. Heeft u suggesties voor een thema of vragen aan burgemeester Henri Lenferink? Stuur dan een e-mail aan de redactie van Sleutelstad: redactie@sleutelstad.nl.