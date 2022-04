De verbouwing van het Leidse stadhuis duurt opnieuw langer dan gepland en valt ook weer duurder uit. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die burgemeester Lenferink naar de Leidse gemeenteraad heeft gestuurd. De burgemeester is sinds het vertrek van wethouder Marleen Damen verantwoordelijk voor het project Ambtelijke Herhuisvesting.

De kosten van de verbouwing vallen dus opnieuw hoger uit. Dit keer gaat het om ruim 160.000 euro. Ook de gemeentelijke plankosten, dan zijn uren die ambtenaren in het project steken, stijgen met 46.000 euro. Die twee ton worden gedekt uit de post onvoorzien.

Door de nieuwe vertragingen die zijn opgetreden, is het aannemer Du Prie niet gelukt om het stadhuis op 1 april op te leveren. Daardoor kan er ook pas later worden begonnen met het inhuizen. Gemikt wordt nu op eind april, begin mei. Welke gevolgkosten dát dan weer heeft, moet nog inzichtelijk worden gemaakt. Door alle tegenvallers is het nu onzeker of het stadhuis rond juli in gebruik genomen kan worden.

Na de aanbesteding van de verbouwing van het stadhuis heeft de Leidse gemeenteraad tussentijds de opbracht uitgebreid met de tweede verdieping waar onder andere de werkkamers van het college van burgemeester en wethouders zijn. Ook de restauratie van de monumentale Raadzaal op de tweede verdieping is een los project. De werkzaamheden van de verbouwing en restauratie lijken wel op tijd klaar te zijn, dus voor de ingebruikname van het stadhuis. Wel dreigen ook hier hogere rekeningen bij de gemeente op de mat te vallen.

Een deel van de vertraging is volgens de aannemer te wijten aan corona. Daardoor vielen personeelsleden uit en ook wordt de nieuwe draaideur voor de entree van het stadhuis daardoor later geleverd.

De gemeente Leiden en Du Prie moeten het de komende tijd over een hele serie zaken eens zien te worden. Het gaat daarbij om de verlenging van de bouwtijd, de extra kosten en verbeurde boetes omdat werkzaamheden uitlopen. Ook steggelen de twee partijen over wie verantwoordelijk is voor de kosten van opgevoerd meerwerk. Du Prie dreigt daarbij met het uitoefenen van zijn retentierecht. Dat betekent dat het gebouw niet wordt opgeleverd als niet alle rekeningen door de gemeente zijn voldaan. Lenferink schrijft in zijn rapportage dat de aannemer dat recht niet heeft. "Maar als dit daadwerkelijk gebeurt, leidt dit tot vertraging van de start inhuizen en de ingebruiknamedatum van het stadhuis op 1 juli 2022", zo waarschuwt de burgemeester.

Extra advocaten

De gemeente heeft bij de aanbesteding contractueel afgesproken dat bij eventuele geschillen eerst wordt geprobeerd om via arbitrage tot een oplossing te komen. Wel heeft Leiden naast de reguliere juridische ondersteuning van de huisadvocaat alvast een tweede advocatenkantoor ingeschakeld voor een second opinion.