In een tuinhuis bij Tuinvereniging "Ons Buiten" aan het Joop Vervoornpad in Leiden is vannacht brandontstaan. Doordat het om een tuinhuis achterop het terrein van de tuinvereniging ging, had de brandweer moeite met het blussen van de brand. De twee bewoners en hun hond konden het gebouw op tijd verlaten en raakten niet gewond.

De exacte oorzaak van de brand is niet bekend, de brand woedde vermoedelijk in de wand, plafond of dak en ging gepaard met veel rookontwikkeling. De schade aan het tuinhuis is aanzienlijk.