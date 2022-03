Een auto waar meerdere studenten in zaten is donderdagmiddag in de gracht bij het Rapenburg gereden. De bestuurder probeerde via een parkeervak te keren, maar eindigde in het water.

De bestuurder van het voertuig kon zelfstandig, maar met een nat pak het voertuig verlaten. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, hij raakte lichtgewond aan zijn arm, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het voertuig raakte volledig onder water, alleen de antenne van het voertuig is nog zichtbaar. Een berger gaat het voertuig bergen.