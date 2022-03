In het kader van het wetenschapsjaar 'Leiden, European City of Science' is er nu ook een wetenschapswandeling. Sinds half maart is de 'Science Route' verkrijgbaar bij de VVV Leiden. Het is een eerbetoon aan de wetenschap in Leiden.

"Dat Leiden een stad van wetenschap is, weten veel mensen vaak wel. 'We' hebben immers een Universiteit, een Leiden Bio Science Park, een LUMC. Maar welke verhalen schuilen daarachter? Waarom is het logisch dat Leiden dit jaar Europese wetenschapshoofdstad is? En is dat dan een eigen wandelroute waard?", zegt Corine van der Ceelen van het Leiden Convention Bureau.

Volgens Van der Ceelen is dit jaar de uitgelezen kans. "Leiden host dit jaar ruim 8.000 congresbezoekers. Die ontvangen allemaal zo'n Science Route vol verhalen en ontdekkingen. Dat laat in een keer zien, waarom onze stad met recht die Europese hoofdstad van de wetenschap is. Maar ook voor nieuwsgierige bewoners is de route interessant om te lopen natuurlijk."

De route verbindt de binnenstad met het Leiden Bio Science Park. Je loopt als het ware een achtje door de stad. Rijke illustraties en leuke anekdotes laten het spoor van de Leidse wetenschap zien. Vroeger, nu en in de toekomst.

Om de titel 'European City of Science' te vieren, kan iedereen de Science Route dit jaar gratis afhalen bij VVV Leiden. De route is vooralsnog alleen in het Engels verkrijgbaar, maar verschijnt binnenkort ook in het Nederlands.

Sleutelstad maakt in het kader van het wetenschapsjaar elke ochtend een speciaal radioprogramma, radio Weetlust. Daarin is aandacht voor de activiteiten van die dag, leuke en interessante gasten en een blik op de Leiden 2022 scheurkalender waarvan er meer dan 50.000 zijn gedrukt. Radio Weetlust is elke dag te beluisteren via Sleutelstad 99.6 FM en DAB+. Ook is het programma te bekijken via Sleutelstad TV.