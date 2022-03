Na jaren van praten en oplopende kosten gaat de aanleg van de Leidse Ring Noord eindelijk beginnen. Woensdagmiddag gaf de Leidse wethouder Ashley North (GroenLinks) de officiële aftrap. "Het is eindelijk zover", zegt North enthousiast.

Door flink wat aanpassingen te maken bij een aantal bestaande wegen en kruisingen moet de doorstroming van het verkeer aan noordkant van de stad verbeteren. Samen met de aanleg van de Rijnlandroute aan de zuidkant van de stad moet dat Leiden een stuk beter bereikbaar gaan maken.

De komst van de Leidse Ring Noord ging niet zonder slag of stoot. Een deel van de weg ligt op Leiderdorps grondgebied en binnen de Leiderdorpse gemeenteraad was veel onenigheid over het project. Zo wilde de meerderheid van de raadsleden in eerste instantie niet dat de maximumsnelheid op 70 kilometer per uur kwam te liggen, maar op 50 kilometer. De onenigheid in Leiderdorp was zo groot dat de coalitie er zelfs over viel.

Een jaar later ging de gemeenteraad van Leiderdorp alsnog akkoord met het project. Een nipte meerderheid was voor een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan.

Eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden die worden uitgevoerd, bestaan uit het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers rondom de Willem de Zwijgerbrug, het plaatsen van geluidsschermen op de brug en het toevoegen van extra groen.

De gemeente laat weten dat een aantal bewoners in de omgeving van de Willem de Zwijgerbrug de afgelopen tijd met de gemeente in overleg is geweest over het verbeteren van de situatie rondom de brug. Dat heeft geleid tot de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd.

Sumatrastraat

De werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerbrug duren naar verwachting tot september van dit jaar. Vanaf oktober dit jaar is het volgende deel, de Schipholweg Oost, aan de beurt. Hier wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer flink verbeterd.

De tracédelen die daarop volgen zijn de Plesmanlaan, Engelendaal, Oude Spoorbaan, de Schipholweg West en de kruising van de Willem de Zwijgerlaan met de Sumatrastraat.