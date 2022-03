De Koningsspelen in Leiden maken zich op voor de tiende editie. De sportdag voor basisscholen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander, staat dit jaar gepland op vrijdag 22 april onder het thema 'Voel je fit'. In Leiden worden de spelen altijd centraal georganiseerd onder leiding van Hans Kallenberg: "We zijn een voorbeeld voor heel Nederland."

Kallenberg werkt op het mboRijnland voor de opleiding Sport en Bewegen. "In 2013 waren de Koningsspelen voor het eerst. Toen heb ik heel naïef tegen een paar scholen gezegd dat ik met mijn studenten wel wat voor ze kan organiseren. Toen meldden zich plots 27 basisscholen tegelijk. Gelukkig gaf mijn directeur me er de tijd voor en hebben we direct iets moois neer kunnen zetten."

Sportoriëntatie

Kallenberg biedt alle basisscholen in Leiden de mogelijkheid om zich aan te sluiten. "Als een school niet mee wil doen, omdat ze bijvoorbeeld een alternatieve eindtoets hebben voor groep 8, dan kan dat ook. Maar er doen dit jaar weer 29 scholen mee, dat is wel bijna iedereen."

Om de ruim 9.000 kinderen een leuke dag te bezorgen, is veel begeleiding nodig. "Die begeleiding komt bij het vervolgonderwijs vandaan", vertelt Kallenberg trots. "Middelbare scholen, maar ook het MBO, HBO en zelfs de universiteit bieden leerlingen aan om alles in goede banen te leiden."

De basisschoolkinderen sporten in vier groepen. "Groep 1 en 2 sporten op het eigen schoolplein. Voor de hogere groepen heeft de gemeente alle veertig voetbalvelden van Leiden beschikbaar gesteld. Groep 3, 4 en 5 spelen op een half veld, en groep 6 en 7 op de andere helft."

Voor de groepen 8 is dit jaar iets nieuws bedacht: "Ze gaan langs bij sportverenigingen voor een clinic, bij wijze van sportoriëntatie. Elke klas bezoekt twee verschillende verenigingen voor twee verschillende clinics." Dat kan gaan om voetbal of hockey, maar ook om iets heel anders: "Er gaan klassen kanoën met studenten en het circus geeft ook een clinic."

Koningslunch

Kallenberg hoopt dat de nieuwe opzet aanslaat. "Een deel van de lol is natuurlijk dat je met de hele school aan het sporten bent en dat hebben we nu niet omdat groep 8 ergens anders is. Daarom willen we graag feedback van scholen en ouders, dan weten we of we het de volgende keer weer zo moeten doen of niet."

Het Koningsontbijt, waarmee de Koningsspelen in heel Nederland afgetrapt worden, wordt niet door Kallenberg georganiseerd. "We laten scholen vrij, die mogen zelf bepalen of ze het wel of niet doen." Hij ziet een belangrijk nadeel aan het ontbijt: het kost tijd. "Wil je op tijd beginnen met sporten, dan moet je wel heel vroeg op school zijn om te eten. Als je op de normale tijd begint met het ontbijt, kun je pas laat beginnen met sporten." Een alternatief idee van Kallenberg is om samen te lunchen na afloop van de Spelen. "Maar dat mag elke school zelf weten."