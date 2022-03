De basketballers van ZZ Leiden spelen woensdagavond de eerste halve finale in de strijd om de FIBA Europa Cup. Aanvoerder Marijn Ververs en de ervaren Worthy de Jong van de thuisploeg blikken vooruit op het heenduel, waarin het Turkse Bahcesehir College de tegenstander is. Het tweetal dicht hun eigen ploeg goede kansen toe: "Niemand is te beroerd om die ene pass extra te geven", zeggen ze tegen mediapartner Omroep West.

De prestatie van de Leidenaren is nu al historisch: nog nooit wisten ze zo ver te reiken in een Europees toernooi. De voorgaande beste prestatie dateert uit 2019, toen de ploeg de achtste finale bereikte. Destijds was het Italiaanse Dinamo Sassari - tevens de latere winnaar van het toernooi - het eindstation voor de Zuid-Hollanders.

Bahcesehir College is een oude bekende: eerder stonden de twee teams tegenover elkaar in de eerste groepsfase van het toernooi. Die ontmoetingen eindigden allebei in een nederlaag: in eigen huis gingen de mannen van coach Geert Hammink met 69-79 onderuit en in Turkije stond na vier kwarten een 84-61 eindstand op het scorebord.

Volgens Ververs moet er niet te zwaar worden getild aan die nederlagen. "Dat was de eerste poulefase. Ik denk dat we als team best wel veel zijn gegroeid. Een aantal spelers is bij hen weggegaan en ze hebben er goede spelers voor teruggekregen", vervolgt hij. Onder meer de Amerikaanse ex-NBA-speler Sam Dekker streek in de winter neer in Istanboel.

"Het wordt gewoon een moeilijke wedstrijd", denkt De Jong. "Door meer wedstrijden te spelen, zijn we dichter bij elkaar gekomen. Het klikt beter. Dat geldt uiteraard ook voor hen. Ik denk dat wij gewoon een kans maken als wij op onze eigen manier erin gaan en ons focussen op onze eigen details in de verdediging", vervolgt de 35-jarige basketballer. "De wedstrijd moeten we vanuit onze eigen kracht benaderen", vult Ververs aan. "Hier doe je het natuurlijk voor. We staan nu in de halve finale en zijn dus dicht bij de finale. Iedereen is er mee bezig."

Sleutel tot succes

De Jong weet hoe de club uit de Sleutelstad tot een resultaat kan komen. "Het samenspel moet er zijn. Daar halen we het meest uit en hebben we ook de successen van de afgelopen maanden aan te danken", zegt hij. "We werken voor elkaar en we zijn een hecht team", ziet Ververs. "Iedereen gunt elkaar de bal in de aanval en niemand is te beroerd om een pass extra te geven naar iemand die er beter voorstaat. Europees gezien denk ik dat onze kracht voornamelijk verdedigend ligt."

"Iedereen geeft de volle honderd procent, niemand laat steken vallen. We nemen elkaars man over en we roteren: dat is echt onze kracht", vervolgt de 24-jarige aanvoerder. "Vooral in Europees verband lukt het ons om dat stapje extra te zetten: dan kunnen wij het elke tegenstander moeilijk maken. Vanuit steals en rebounds kunnen we succes boeken."

Ververs heeft daags voor de wedstrijd nog geen last van spanning. "Het valt nog wel mee. We hebben maandag al een video van de tegenstander bekeken, wat we normaal gesproken de dag voor een wedstrijd doen. Ik denk wel dat ik er op de dag zelf in mijn hoofd mee bezig ga zijn."

De verwachting is dat de Leidse thuisbasis, de Vijf Meihal, woensdag uitverkocht is. "Van beide kanten wordt het lekker druk", verwacht De Jong. "Je krijgt de volle ervaring en hopelijk de fans ook. Dat geeft de sport ook weer een goede promo: een boost. Dat is wel iets waar ik naar uitkijk. We gaan proberen te leveren", aldus de routinier.

Ververs weet hoe een volle Vijf Meihal kan bijdragen aan een resultaat. "Voor nieuwe spelers is het prachtig om voor zo'n volle zaal te spelen, met al het publiek." In de laatste Europese thuiswedstrijd was de sporthal tot het laatste stoeltje gevuld. "Dat hielp ons wel in de laatste paar minuten: toen ging het wat minder, maar dankzij de steun wisten we toch de wedstrijd over de streep te trekken."

Nieuwe competitie en slechte generale

Sinds dit jaar is er een nieuwe competitie, ter vervanging van de nationale Eredivisie: de BNXT League. Daarin spelen zowel Belgische als Nederlandse clubs. "Ons hele team vindt het tot nu toe hartstikke leuk", vertelt Ververs. Vooralsnog wonnen de Leidenaren één van de drie duels. "We verloren twee keer nipt. Het is uitdagend om tegen Belgische tegenstanders te spelen. Het Belgische niveau ligt over het algemeen wat hoger. We kunnen ons daarin handhaven. Daar leer je meer van dan tegen de onderste clubs te spelen."

De Jong durft meer ambitie uit te spreken. "Als je jarenlang in de top drie in je eigen land zit, wil je voor de winst gaan", vertelt de shooting guard. "Wij willen uiteraard prijzen winnen. Niets minder. Daar gaan we voor en daar zetten we ons voor in. Waar we eindigen, dat zien we uiteindelijk wel. Als basketbal op tv te zien is, levert dat een goede bijdrage aan de sport. Ik denk dat het belangrijk is dat we lekker in de competitie zitten en dat de teams goed tegen elkaar opstoten. Ik vind het eigenlijk allemaal positief."

Zondag beleefde ZZ Leiden een slechte generale repetitie: het duel met Filou Oostende in de BNXT League ging met 78-70 verloren. "Het was een wat mindere wedstrijd", analyseert Ververs. Hij denkt niet dat het resultaat doorwerkt naar woensdag. "We moeten het los van elkaar proberen te zien. We kwamen na een slecht begin nog goed terug in de eerste helft, waar we ons in de tweede helft ook weer helemaal terugvochten. Dat gevoel nemen we mee. We moeten niet te veel in het resultaat van zondag blijven hangen. Zeker de beginfase moeten we vergeten, want dat kunnen we ons woensdag niet permitteren."

De Jong is een soortgelijke mening toebedeeld. "Het zou niet moeten doorwerken. Alles is mogelijk, maar van het negatieve moeten we maar niet uit gaan. We gaan met een goed gevoel de volgende wedstrijd in, met de gedachte dat we een kans maken."

Hopen op topbereik

De Jong noemt het spelen van de halve eindstrijd geen droom die uitkomt, maar houdt het op een 'mooie ervaring'. "Het komt niet heel vaak voor dat je zoveel jaar achter elkaar Europees speelt. Elke keer dat je speelt, weet je ook een stapje verder te komen. Dit is iets dat je weer kan afstrepen. En natuurlijk willen we door naar de finale, maar dit is dan een mooie toevoeging aan mijn carrière. Ik hoop dat dit soort wedstrijden, die ook worden uitgezonden, de juiste mensen bereiken via goede content. Ik hoop dat door sociale media een topbereik wordt gegenereerd", besluit De Jong.