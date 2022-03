In een ruim drie uur durende sessie in de Stadsgehoorzaal heeft Leiden dinsdagavond afscheid genomen van de oude gemeenteraad. In een bijzondere raadsvergadering werden alle 21 raadsleden voor wie het raadswerk er nu op zit toegesproken door burgemeester Lenferink.

Twee vertrekkende raadsleden kregen een koninklijke onderscheiding. Dat waren Vahit Köroğlu van D66 en Walter van Peijpe van GroenLinks. Beiden maakten twaalf jaar lang deel uit van de Leidse gemeenteraad. VVD-raadslid Juliette Gilissen nam afscheid na elf jaar en negen maanden. Net te kort voor een lintje. De koning is wat dat betreft onverbiddelijk, wist burgemeester Lenferink.

Vanavond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ook dat vindt plaats in de Stadsgehoorzaal. Het stadhuis is nog niet beschikbaar vanwege de verbouwing. die is wel zo goed als afgerond, maar de komende maanden moeten installaties worden ingeregeld en verhuizen ook verschillende ambtelijke afdelingen weer richting Stadhuisplein. De gemeenteraad gaat pas na het zomerreces weer in de monumentale en gerestaureerde Raadzaal vergaderen.

Nadat alle raadsleden waren toegesproken door burgemeester Lenferink kregen ze zelf nog het woord. 21 praatjes later was het tijd voor een laatste groepsfoto.